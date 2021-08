per Mail teilen

In Balgheim im Landkreis Tuttlingen ist ein hölzerner Sarg aus dem sechsten Jahrhundert nach Christus geborgen worden. Entdeckt wurde der sogenannte Baumsarg bereits vor einem Jahr.

Vor einem Jahr bereits hatten Archäologen bei Sondergrabungen einen sogenannten Baumsarg entdeckt. Jetzt wurde er aus der Erde gehoben. Laut dem Landesamt für Denkmalpflege gelten Funde von Gräbern aus der Merowingerzeit als außergewöhnlich, da sie sich sehr exakt datieren lassen. So sind etwa Grab-Beigaben in ihnen häufig sehr gut konserviert.

Eine erste Holzprobe datiere den Baumsarg in Balgheim auf das Jahr 544 nach Christus, so die Archäologen bei der Bergung des Sarges aus dem dort gefundenen Merowingergrab. Er wurde als ganzer Block geborgen und in die Restaurierungswerkstätten des Landesamtes nach Ludwigsburg gebracht. Dort werden die Archäologen den Baumsarg weiter untersuchen.