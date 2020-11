Freiburgs Erzbischof Stephan Burger hat in seiner Predigt zu Allerheiligen in das Vertrauen in Gott auch in schweren Zeiten erinnert. Im Freiburger Münster betonte der Erzbischof: Der Glaube helfe den Menschen in der Corona-Pandemie. Dabei müssten die Menschen nicht die Heiligen oder deren Lebensweg kopieren, sagte Burger weiter. Man könne aber von ihnen lernen, mit Christus einen eigenen Weg zu gehen, einen Lebensweg, der hinter all dem, was einem widerfahre, das Größere, besser den Größeren erkennen lasse.