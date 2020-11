per Mail teilen

Wegen der Corona-Pandemie sind die Kreiskliniken in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ab Montag für Besucher geschlossen. Damit sollen, wie bereits im Frühjahr, Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindert werden. Ausnahmen gelten etwa für die Begleitung Sterbender und für die Kinderklinik im St. Elisabethenkrankenhaus in Lörrach. Beschränkungen gelten auch für die Patienten. Sie dürfen die Klinik nicht verlassen, können aber kostenlos telefonieren und das Internet nutzen. Damit gehen die Einschränkungen im Kreis Lörrach über die im Nachbarlandkreis Waldshut hinaus. Dort darf pro Patient und Tag noch jeweils ein Besucher in die Klinik kommen.