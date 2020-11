Wegen des Lockdowns in Frankreich können Deutsche und Franzosen nicht mehr nach Belieben im jeweiligen Nachbarland unterwegs sein. An der Grenze wird aktuell niemand gestoppt, aber bei Kontrollen können Strafen drohen - in Frankreich 135 Euro. Ein Bummel durch Straßburg oder ein Ausflug in die Vogesen ist wegen der Ausgangsbeschränkungen in Frankreich auch für Deutsche derzeit nicht möglich. Die Grenzen sind zwar offen, aber im Nachbarland darf man vorerst nur mit einem triftigen Grund draußen unterwegs sein. Deutsche können zum Beispiel nach Frankreich zur Arbeit fahren oder Kinder dort zur Schule bringen. Werden sie auf der Straße kontrolliert, müssen sie aber ein Formular der französischen Regierung bei sich haben, sonst drohen 135 Euro Strafe. Für Franzosen gilt andersherum, dass sie ihr Departement grundsätzlich nicht verlassen dürfen, auch nicht über die Grenze nach Deutschland. Auch hier gibt es Ausnahmen, etwa für Pendler laut der Stadt Kehl fallen Einkaufstouren nach Deutschland aber nicht darunter. An der Grenze nach Deutschland wird aktuell niemand gestoppt. Bei der Rückkehr nach Frankreich könnte aber eine Strafe drohen.