Mehrere kleinere Erdbeben, die es Dienstagnacht im Norden Straßburgs gegeben hat, sind wohl durch Tests an einer Geothermie-Anlage ausgelöst worden. Das hat das Unternehmen Fonroche mitgeteilt, das die Anlage in Vendenheim betreibt. Seit Monatsbeginn laufen auf dem Gelände der Geothermiefirma Fonroche Tests an zwei Bohrlöchern, die mehrere tausend Meter in den Untergrund reichen. Angeordnet hat die Versuche die Straßburger Präfektur. Sie sollen Druckveränderungen im Untergrund aufzeigen, die bei Geothermie-Aktivitäten auftreten und im Verdacht stehen, schon im vergangenen Jahr mehrere Erdstöße ausgelöst zu haben. Begleitet von einem Expertengremium hat das Unternehmen Fonroche für die Tests unter anderem eingefärbtes Wasser in seine Bohrlöcher gepumpt. In dieser Woche wurden nun die Pumpen abgestellt. Dies geschieht normalerweise schrittweise über einen Zeitraum von mehreren Tagen und gilt als kritische Phase. Dieses Mal soll nach Informationen der nächstgelegenen Gemeinde Reichstett ein abrupter Stopp der Pumpen getestet worden sein. Wie Fonroche in einer Mitteilung schreibt, hat der Stopp der Pumpen das Beben ausgelöst. Die Präfektur hat das noch nicht bestätigt.