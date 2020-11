Der Skisprung-Weltcup der Frauen wird Ende Januar nächsten Jahres in Titisee-Neustadt statt in Hinterzarten (beide Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) stattfinden. Das teilte der Weltverband FIS mit. In Hinterzarten gab es zuletzt größere Probleme beim Umbau der Rothausschanze. Dieser sollte eigentlich im Dezember abgeschlossen werden, verzögert sich nun aber so lange, dass dort im Winter nicht gesprungen werden kann. Die Wettkämpfe werden coronabedingt ohne Zuschauer ausgetragen.