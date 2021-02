per Mail teilen

Die Corona-Pandemie wirkt sich deutlich auf den Arbeitsmarkt aus. Das geht aus der Herbstumfrage der IHK Südlicher Oberrhein hervor. Die Krise trifft die Unternehmen ganz unterschiedlich.

Bei über der Hälfte der Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe wurden Arbeitsplätze abgebaut, Handel und Baugewerbe sind hingegen mit einem blauen Auge davongekommen, berichtet die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein. Für Kammerpräsident Steffen Auer zeigt dies, dass für die Branchen unterschiedliche Strategien gefragt sind, um Betriebe zu retten. Überschattet wurde die Konjunktur-Umfrage von den neuen Maßnahmen von Bund und Ländern zur Corona-Bekämpfung. Der Handlungsspielraum könnte durch sie wieder kleiner werden, wird befürchtet.

IHK Hochrhein-Bodensee befürchtet Insolvenz-Welle in Gastronomie

Alexandra Thoß von der IHK-Geschäftsleitung sagte zur Entscheidung von Bund und Ländern, alle Gaststätten im November wegen der Pandemie zu schließen: "Wir haben das schon bei der Soforthilfe im Frühjahr bemerkt, dass es bei vielen - etwa wegen hoher Pachtzahlungen - einfach an die Substanz geht." Selbst wenn Lokale offen bleiben dürften aber die Abstandsregeln würden strenger, dann wäre das für viele nicht mehr lohnend: "Bei den wenigen Plätzen, die dann noch angeboten werden dürften, würden vielen Wirte entscheiden: Das rechnet sich für uns nicht mehr", so Thoß. Sie hoffe, dass sich die Infektionszahlen mit den jetzt getroffenen Maßnahmen wieder deutlich reduzieren lassen, so dass Gastro-Betriebe unter bestimmten Umständen wieder öffnen dürfen.

Verwaltungsgericht Freiburg hält Sperrzeit-Verfügung für rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Donnerstag dem Eileintrag eines weiteren Gastwirts aus dem Kreis Lörrach gegen eine Sperrzeit-Verlängerung ab 23 Uhr stattgegeben. Das Landratsamt hatte diese Regelung erlassen. Nach Ansicht des Gerichts hätte es bei seiner Abwägung darauf eingehen müssen, ob die Sperrzeit-Verlängerung wegen der Corona-Pandemie in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Berufsfreiheit der Wirte steht. Diese dürften ab 23 Uhr ihren Beruf nicht ausüben und hätten Umsatzeinbußen. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg dagegen möglich. Im nächsten Monat sollen Gaststätten gemäß Corona-Verordnung des Landes aber ohnehin ganz geschlossen werden.

Wirt aus Lörrach protestiert und verbarrikadiert sein Lokal

Der Lörracher Wirt Mick Gäntzel hatte seine Kneipe aus Protest mit großen Holzbrettern an der Hauswand verbarrikadiert. Er protestiert damit gegen die Entscheidung von Bund und Ländern in der Coronapolitik, alle Gaststätten im November zu schließen. Im SWR sagte er, der Bretterverschlag solle ein Zeichen sein für "Zu machen". Darauf geschriebene Worte wie Angst, Verzweiflung, Trauer, Covid-19 sollen unterstreichen, "dass wir das aus eigener Kraft nicht mehr schaffen - wir brauchen Hilfe!"

Arbeitsagentur: Keine "Generation Corona" auf dem Ausbildungsmarkt

Trotz der Coronakrise sind 97 Prozent der Schulabgänger in den Kreisen Lörrach und Waldshut in einem Ausbildungsplatz oder einer weiterführenden Schule untergekommen. 65 Bewerbern, die noch auf der Suche sind, stehen fast 400 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Bei den Autozulieferern ist die Zahl der Ausbildungsplätze um über ein Viertel besonders stark gesunken. Der Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, Horst Eckert, gegenüber dem SWR: "Wir haben Glück gehabt und keine Generation Corona erlebt. Zwar haben wir dreizehn Prozent weniger Bewerber auf Ausbildungsplätze, dennoch sind viele Jugendliche in die Ausbildung gegangen - wir können zufrieden sein."