Studierende in Freiburg gehen am Freitagmittag für die Änderung des Landeshochschulgesetzes auf die Straße. Der Protest ist Teil eines landesweiten Aktionstages. Aufgerufen dazu hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB und die Landesstudierendenvertretung. Kritisiert wird unter anderem die Wiedereinführung des Ordnungsrechts, also mehr Sanktionsmöglichkeiten und das Verhüllungsverbot. Außerdem wird jede Form von Studiengebühren abgelehnt. Der Aktionstag findet auch noch in Heidelberg und in Tübingen statt.