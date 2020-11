per Mail teilen

Der gesamte Spielbetrieb im Amateurfußball in Baden-Württemberg ist mit sofortiger Wirkung ausgesetzt worden. Darauf haben sich die drei baden-württembergischen Fußballverbände geeinigt. Von der Oberliga bis in die unteren Spielklassen wird ab sofort kein Spiel mehr stattfinden. Ob der Spielbetrieb im Jahr 2020 wieder aufgenommen werden könne, ist derzeit offen und hänge von den weiteren Entwicklungen ab, so der Südbadische Fußballverband. Alle drei Fußballverbände seien weiterhin bestrebt, die Saison 20/21 ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Inwiefern dies möglich sein wird, sei derzeit allerdings nicht abzusehen.