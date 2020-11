Ein leerstehendes Firmengebäude in Lahr (Ortenaukreis) ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Das Feuer breitete sich vom dritten Obergeschoss bis zum Dachstuhl aus. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.