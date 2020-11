Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen hat Frankreichs Präsident Macron am Mittwochabend einen neuen Lockdown angekündigt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst bis zum 1. Dezember. Bereits ab Freitag bleiben in Frankreich Restaurants, Veranstaltungsräume, sämtliche Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen, geschlossen. Um auf die Straße zu gehen werden die Bürgerinnen und Bürger wieder Bescheinigungen ausfüllen müssen, dass sie einen triftigen Grund dafür haben, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend in einer Fernsehansprache an. Die Grenzen auch zu Deutschland bleiben geöffnet. Allerdings sollen Französinnen und Franzosen ihre Regionen nicht verlassen dürfen. Die Maßnahmen erinnern an den harten Lockdown, der bereits im Frühjahr in Frankreich verhängt worden war. Doch es gibt auch Unterschiede. So bleiben sämtliche Schulen bei verschärften Hygieneregeln geöffnet. Öffentliche Verwaltung, Industrie und weitere Wirtschaftszweige sollen weitgehend in Betrieb bleiben, um einen weiteren Absturz der Wirtschaft zu vermeiden.