Wegen steigender Corona-Infektionszahlen werden in der Schweiz die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Mitternacht an verschärft. Die Kantone können bei Bedarf die Vorgaben verschärfen. Das hat der schweizerische Bundesrat veröffentlicht. Diskotheken und Tanzlokale werden in der Schweiz geschlossen, Restaurants und Bars dürfen noch bis 23 Uhr geöffnet sein. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden verboten, im privaten Umfeld dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen. Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten werden auf 15 Personen beschränkt. Außerdem wird die Maskenpflicht ausgeweitet: auf Messen und Märkten sowie in Fußgängerzonen, in denen der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Menschen Masken tragen.