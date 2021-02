per Mail teilen

Die Maskenpflicht in Fußgängerzonen ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden. Der Antrag eines Anwalts aus Tuttlingen, die Maskenpflicht zu kippen, wurde somit abgelehnt. Dieser hatte die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angezweifelt und vor allem auf die Morgenstunden verwiesen, in denen in der Fußgängerzone relativ wenig los sei.