Die neue Trinkwasserleitung zwischen Breisach und Opfingen ist am Mittwochvormittag feierlich eingeweiht worden. Laut dem Energieversorger Badenova werden darüber in Breisach, Ihringen und Merdingen insgesamt über 21.000 Bürger mit Trinkwasser versorgt. Die Leitung ist rund 14 Kilometer lang und reicht vom Hochbehälter Opfingen bis nach Breisach. Das Projekt hat rund sieben Millionen Euro gekostet, das Land Baden-Württemberg unterstützte mit einer Million Euro an Fördermitteln. Anlass für diese interkommunale Lösung war ein sich verschärfendes Qualitätsproblem beim Trinkwasser in Breisach. Das geförderte Grundwasser war aufgrund des früheren Kalibergbaus im Elsass sehr salzhaltig. Das beschleunigte die Korrosion der Leitungen. Diese Problematik besteht nun nicht mehr.