Die Ingenieurin Franziska Wülker aus der Ortenau hat eine Toilette für den Weltraum entwickelt. Sie arbeitet bei Duravit in Hornberg. Wülker hat bei einem Wettbewerb der US-Weltraumbehörde NASA teilgenommen und dort den dritten Platz belegt. Sechs Wochen habe sie dafür gebraucht, sagte die Ingenieurin. Die Herausforderung: Nur auf der Erde kann mit Wasser gespült werden, auf dem Mond - ohne Schwerkraft - geht das nicht. Also hat Wülker eine spezielle Konstruktion gebaut: Ein Luftstrom erzeugt einen Unterdruck, damit die Ausscheidungen abtransportiert werden können. Mit einer Zentrifuge werden sie dann in einen Tank geleitet. An dem Wettbewerb der NASA hatten 20.000 Entwickler aus aller Welt teilgenommen.