Nach einem Fußball-Kreisliga-Spiel in Gutach im Breisgau hat das Gesundheitsamt etwa 100 Beteiligte in Quarantäne geschickt. Wenige Tage nach dem Spiel hat es laut den beiden Vereinen erste Meldungen über Corona-Symptome gegeben. Das Gesundheitsamt Emmendingen hat versucht die Infektionsketten zu ermitteln. Das sei aber nicht gelungen, so der gastgebende Verein. Eine Woche nach dem Spiel wurde eine "General-Quarantäne" für alle Beteiligten verordnet. Betroffen waren Spieler, Betreuer und Trainer der beiden Kreisliga-Mannschaften. Die Zahl der Corona-Infizierten ist bislang nicht bekannt. Wie es zu diesem dynamischen Infektionsgeschehen kommen konnte, sei unklar. Beide Mannschaften hätten sich nach der Partie in der gut gefüllten Vereinsgaststätte aufgehalten. Gerüchte um eine Kabinenparty wurden von beiden Seiten zurückgewiesen. Der Südbadische Fußballverband bestätigte den Vorfall. Wollte aber noch nichts über mögliche Konsequenzen mitteilen. Die Quarantäne ist für alle Beteiligten inzwischen wieder aufgehoben. Das Spiel fand vor mehr als zwei Wochen statt.