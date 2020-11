Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat die Eilanträge zweier Bar-Betreiber gegen die Sperrstunden-Verordnung abgelehnt. In dem Beschluss stützt sich das Verwaltungsgericht auf die Verfügungen des Gesundheitsamtes. Das Verwaltungsgericht sieht in der Sperrzeiten-Regelung ein geeignetes Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Sie trage dazu bei, Kontakte zu reduzieren. Trotz der verbundenen wirtschaftlichen Folgen für die Bar-Betreiber sei die Sperrstunde verhältnismäßig, so das Verwaltungsgericht. Der Einwand, die Gastronomiebranche trage zum Infektionsgeschehen nur unmaßgeblich bei, überzeuge nicht. Die Bar-Betreiber aus Müllheim und Freiburg hatten kurz nach Einführung der Sperrstunde dagegen geklagt. Nach der Ablehnung der Eilanträge hat der Freiburger Kneipenwirt nun Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht.