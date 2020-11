per Mail teilen

Die Förster des Rheinfelder Stadtwaldes beklagen starke Schäden durch die Trockenheit der vergangenen Jahre. Hinzu kommen Schäden durch das Eschen-Triebsterben. Wie überall im Land leiden die Bäume im 2.500 Hektar großen Stadtwald unter der Trockenheit, bedenklich ist für die Fachleute die geringe Bodenfeuchte, die sich auf alle Baumarten negativ auswirkt. Besonders hohe Schäden treten im Rheinfelder Stadtwald in den Buchen- und Fichtenbeständen auf. Aber auch die Esche, deren Anteil nahezu ein Zehntel ausmacht, ist durch Triebsterben stark beschädigt. Der Waldumbau muss weiter forciert werden, heißt es, bis 2023 sollen klimastabile Bäume angepflanzt werden, die dann in Zukunft eine neue Waldgeneration bilden. Denn ein intakter Wald ist Klimaschutz und Erholungsraum für die Menschen, so die Förster.