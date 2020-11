per Mail teilen

Laut des Bundes der Steuerzahler sind im Südwesten Millionen an Steuergeldern verschwendet worden. In Südbaden betrifft das einen Radweg in Gottenheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der Radweg ist zu schmal und nicht ausreichend von der Straße getrennt. Deswegen muss er nachgerüstet werden, wie Michael Weiß vom Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg auf SWR-Anfrage mitteilte. Es sei eine Schutzplanke nötig, die 60.000 Euro kosten würde. Es handelt sich hier demnach um eine Fehlplanung, die vermeidbar gewesen wäre. Deshalb steht das Projekt im sogenannten Schwarzbuch, das der Bund der Steuerzahler für 2020/2021 vorgelegt hat. Außerdem wird das Nationalparkzentrum Ruhestein im Schwarzwald kritisiert, für das die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen seien.