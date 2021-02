Nach einem Fußballspiel in Gutach (Landkreis Emmendingen) hat das Gesundheitsamt rund 80 Menschen von zwei Mannschaften vorsorglich in Quarantäne geschickt. Drei Tage nach dem Fußballspiel am 10. Oktober habe es erste Meldungen über Coronasymptome bei Spielern gegeben, so ein Sprecher. Da das Gesundheitsamt Emmendingen die Kontakte nicht alle habe ermitteln können, sei am 17. Oktober eine «General-Quarantäne» für alle verordnet worden.