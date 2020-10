Die Polizei warnt derzeit vor sogenannten "Benzinbettlern". In Südbaden sind in jüngster Vergangenheit mehrere solche Fälle angezeigt worden. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Zuletzt war im Landkreis Lörrach auf der Autobahn oder den Zufahrten ein Mann aufgetreten, der andere Autofahrer anhielt und sie um Geld für Benzin bat. In einem Fall hatte er Erfolg, er bot Schmuck als Pfand an, der sich später als wertlos herausstellte. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Ähnliches erlebt oder zumindest beobachtet haben.