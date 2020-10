Mehr als 30 Feuerwehren im Ortenaukreis haben seit dem Wochenende ein hochmodernes Service- und Hygienezentrum in Offenburg. Dort werden nach größeren Einsätzen kontaminierte Kleidung und gebrauchte Atemschutzgeräte gereinigt.

Atemschutzmasken sind nach einem Einsatz von außen oft mit giftigen Stoffen wie Dioxinen oder Asbestfasern verseucht. Im Inneren der Masken, wo der sogenannte Lungenautomat sitzt, sammeln sich Bakterien und andere Krankheitserreger. So kontaminierte Schutzausrüstung haben die Feuerwehren in der Ortenau bisher in einer mehr als 20 Jahre alten Werkstatt gereinigt. Gültigen Standards in Sachen Arbeitsschutz und Hygiene habe das bei Weiten nicht mehr entsprochen, heißt es. Im neuen Hygienezentrum, das die Offenburger Firma Meiko entwickelt hat, gibt es jetzt gleich zwei Reinigungsmaschinen. Die erste übernimmt das Äußere, die zweite reinigt die Lungenautomaten. Anschließend werden die Masken automatisch in einen Trockenschrank geschoben. Behandelt werden Geräte von insgesamt 31 kommunalen und drei Werkfeuerwehren aus der Ortenau.