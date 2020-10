Der Dekan der Evangelischen Kirche in Freiburg, Markus Engelhardt, ist als Kandidat für das Amt des Pfarrers an der Dresdner Frauenkirche nominiert. Das meldet die Stiftung Frauenkirche Dresden. Neben Engelhardt seien zwei weitere Kandidaten im Rennen. Engelhardt wird am 21. und 22. November in der Frauenkirche predigen. Frühestens Ende November soll dann eine Entscheidung fallen. Der 59-jährige Engelhardt ist seit 13 Jahren Stadtdekan in Freiburg.