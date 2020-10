per Mail teilen

Bei den Wahlen für ein neues Kantonsparlament in Basel haben die Grünen Sitze dazugewonnen. Nach der SP - mit 30 Sitzen stärkste Kraft - haben sie die meisten Stimmen geholt, noch vor der LDP, die wiederum die SVP überholt hat. Bei den Regierungswahlen hat Stephanie Eymann von der LDP die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Ob die grüne Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann im Amt bleiben wird, wird der zweite Wahlgang am 29. November entscheiden. Auch der Vorsteher des Justizdepartements, Baschi Dürr (FDP), muss um den Einzug in den Regierungsrat bangen.