Krisenstab im Dreiländereck geplant, Baubürgermeister Haag Corona-positiv, Kreis WT über Grenzwert und Barbetreiber wehren sich gegen Sperrstunde.

Grenzüberschreitender Krisenstab geplant

Im Dreiländereck soll ein wissenschaftlicher Krisenstab entwickelt werden. Das ist eines der Ergebnisse bei einem trinationalen Gesundheitskongress in der vergangenen Woche. Auch ein europäisches Depots für Medizinprodukte soll geschaffen werden, ebenso wie eine medizinische Notfallkooperation zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz, so die Vorschläge. An dem Kongress hatten sich Politikerinnen und Politiker aus dem Elsass, Baden-Württemberg und Basel beteiligt, aber auch Ärzte der medizinischen Fakultät Straßburg und der Uniklinik Freiburg. Die Corona-Krise zwingt uns zu mehr Zusammenarbeit, so der Präsident des Départementsrats Haut-Rhin Rémy With. Um das Gesundheitswesen über die Grenzen hinweg zu vernetzen und damit zu stärken, ist auch an einen gemeinsamen Pool von Pflegepersonal gedacht.

Kreis WT reagiert auf überschrittenen Corona-Grenzwert

Der Landkreis Waldshut hat am Sonntag die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Nachdem der Grenzwert am vergangenen Freitag noch bei 38,6 gelegen hatte, waren am Wochenende 38 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Laut Landratsamt gilt nun eine Maskenpflicht auf Märkten und in Fußgängerzonen sowie eine Sperrstunde für Gaststätten und ein Verkaufsverbot für Alkohol jeweils ab 23 Uhr.

Weitere Barbetreiber in Freiburg gegen Sperrstunde

In Freiburg wehren sich 14 weitere Barbetreiber gegen die Sperrstunde und ein Verbot des Gassen-Ausschanks infolge der Corona-Pandemie. In einem Offenen Brief haben sie sich gemeinsam mit der JUPI-Fraktion im Freiburger Gemeinderat sowie mehreren lokalen Lobby-Organisationen der Gastronomie an Landrätin Störr-Ritter, Oberbürgermeister Horn und Ministerpräsident Kretschmann gewandt. Bereits am Freitag hatten Bar-Betreiber aus Freiburg und Müllheim Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht beziehungsweise beim Verwaltungsgericht Freiburg gestellt.

Freiburger Bau-Bürgermeister Haag Corona-positiv

Der Freiburger Bau-Bürgermeister Martin Haag ist am Sonntag positiv auf Corona getestet worden. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Am Dienstag hatte Haag noch eine Gemeinderatssitzung geleitet. Für die Anwesenden ist das nach Einschätzung des Gesundheitsamtes aber unproblematisch - für Gemeinderäte genauso wie für Zuschauer. Haag befindet sich in Quarantäne und arbeitet aus dem Homeoffice, es gehe im aktuell gut.