Mit der Umstellung auf die Winterzeit steigt die Gefahr von Wildunfällen. Darauf weist der ADAC Südbaden jetzt hin. In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Autofahrer in der Region müssen dann vor allem in den Morgen- und Abendstunden mit mehr Wildwechsel rechnen, so der ADAC, da Rehe und Wildschweine zu diesen Zeiten vermehrt auf Futtersuche sind. "Die Verkehrsteilnehmer sollten vorausschauend fahren und die Geschwindigkeit anpassen", rät Andreas Müller, Verkehrsexperte beim ADAC Südbaden e. V. Das Statistische Bundesamt meldet jedes Jahr mehr als 270.000 Wildunfälle, das entspricht fünf Prozent aller Straßenverkehrsunfälle.