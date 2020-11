Nach dreieinhalb Jahren hat der Basler Zoo den Elefantebullen Jack zurück in seinen Herkunftszoo in Ungarn geschickt. Seit Mai 2017 sollte Jack in Basel für Elefantennachwuchs sorgen. Bei den drei Elefantendamen im Basler Zoo kam der Bulle Jack wohl nicht so gut an. Zwar hatte er die Elefantendamen gedeckt - trächtig wurden sie von ihm aber nicht. Jetzt sucht der Zoo einen neuen Elefantenbullen, der für Nachwuchs sorgt. Bis es in Basel süßen Nachwuchs zu bestaunen gibt, wird es aber noch eine Weile dauern: Allein die Tragzeit dauert bei Elefanten 22 Monate.