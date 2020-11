Deutschland hat neben Polen, fast ganz Österreich und großen Teilen Italiens auch die ganze Schweiz zum Corona-Risikogebiet erklärt. In der Eidgenossenschaft hatten sich die Fallzahlen innerhalb einer Woche verdoppelt. Gestern meldeten die Berner Behörden ein Plus von fast 5.600 neuen Fällen. Von einer zweiten Welle sprach der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Wenn die Kurve bis nächste Woche nicht abflacht, bereite man sich darauf vor, auch weitergehende Maßnahmen zu treffen. Das würde Versammlungen und öffentliche Einrichtungen betreffen, so der Minister. Ziel sei es einen zweiten Lockdown zu verhindern. Doch während die Regierung in Bern noch zögert, haben erste Kantone ihre Regelungen teils deutlich verschärft. So schränkte das vom Coronavirus am stärksten betroffene Wallis das öffentliche Leben massiv ein. Bars, Museen, Fitnesszentren usw. wurden geschlossen. Öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als zehn Menschen sind verboten.