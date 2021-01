Nach einem positiven Corona-Test beim FC Basel ist die für diesen Sonntag geplante Partie gegen den FC Zürich in der Schweizer Super League verschoben worden. Das Spiel werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilten die Schweizer Fußball-Liga und die beiden Vereine am Sonntag mit. Ein Baseler Spieler wurde demnach am Samstagabend positiv auf das Virus getestet, woraufhin sich die gesamte Mannschaft und das Trainerteam in Quarantäne begeben mussten. Der Spieler hatte zuvor am gemeinsamen Teamtraining teilgenommen.