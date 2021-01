In Weil am Rhein ist die Straßenfastnacht im kommenden Jahr abgesagt worden. Das hat die Interessengemeinschaft Weiler Strassenfasnacht bekannt gegeben. Davon betroffen seien unter anderem das Narrenbaumsetzen in Altweil, die Hemliglunkiumzüge in Weil und Haltingen sowie das Guggemonsterkonzert auf dem Rathausplatz. Aufgrund der aktuellen Corona-Fakten habe die Interessengemeinschaft so entschieden, hieß es.