Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Grenzwert mit über 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner überschritten worden. Erste Beschränkungen sind bis 16. November in Kraft getreten.

Teilnehmer-Begrenzung bei Feiern - Maskenpflicht - Sperrstunden

Im Schwarzwald-Baar-Kreis gilt ab sofort bis zum 16. November: Öffentliche Feiern mit mehr als zehn Teilnehmern sind nicht mehr erlaubt. Dies betrifft auch private Feiern. Untersagt sind alle Veranstaltungen mit über 100 Menschen und Ansammlungen, die zehn Personen überschreiten. Davon ausgenommen sind lediglich Feiern oder Veranstaltungen von Teilnehmern, die in gerader Linie verwandt, Geschwister sind oder dem eigenen Haushalt angehören. Einschließlich deren Ehegatten oder Lebenspartnern. Auf Märkten des Schwarzwald-Baar-Kreises müssen Masken getragen werden. Gastronomiebetriebe schließen um 23 Uhr. Danach darf auch kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Landkreis Tuttlingen: Teilnehmerzahl bei privaten Feiern begrenzt

Die sieben Tage-Inzidenz liegt laut dem Landratsamt Tuttlingen aktuell bei 45 - könnte aber auch bald auf über 50 steigen. Städte und Kommunen begrenzen nun in einem ersten verschärften Maßnahmen-Schritt die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern im Landkreis: In öffentlichen Räumen auf maximal 50, in privaten Räumen auf maximal 25 Menschen. Gleiches gilt für das Stadtgebiet Tuttlingen.

Schwarzwald-Baar-Kreis: Landrat appelliert an Eigenverantwortung der Bürger

Es sei auch im Schwarzwald-Baar-Kreis angezeigt Kontakte zu reduzieren, so Landrat Sven Hinterseh. Laut dem Landes-Gesundheitsamt sind im Kreis allein am Mittwoch 43 neue Fälle hinzugekommen. In den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie im Ortenaukreis und in der Stadt Freiburg wurden jeweils zwischen 15 und 20 neue Fälle gemeldet.

Vier der fünf Bürgermeister von Freiburg befinden sich in Quarantäne

Oberbürgermeister Martin Horn, der erste Bürgermeister Ulrich von Kirchbach, Finanz-Bürgermeister Stefan Breiter und die Umwelt-Bürgermeisterin Gerda Stuchlik arbeiten seit Mittwoch im Homeoffice. Sie waren am vergangenen Samstag Teilnehmer einer Klausurtagung. Eine ebenfalls teilnehmende Mitarbeiterin der Stadt Freiburg war später positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Maskenpflicht auf Wochenmärkten und öffentlichen Veranstaltungen

Wie auf allen Märkten des Schwarzwald-Baar-Kreises, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für Wochenmärkte etwa in Freiburg, Emmendingen und Waldkirch Pflicht. Sowie bei öffentlichen Veranstaltungen – also auch im Theater oder Kino. Außerdem gibt es hier ebenfalls neue Beschränkungen für private Feiern.

Hälfte des Teams einer Freiburger Kleintier-Klinik in Quarantäne

In der Kleintier-Klinik Frank in Freiburg ist die Hälfte der Belegschaft in der Quarantäne. Die Notfall-Behandlung von Kleintieren sei aber gesichert, heißt es. Nachdem zwei Tierärzte positiv auf Corona getestet wurden, mussten rund 40 Mitarbeiter in Quarantäne. Fast alle Behandlungen, die sich verschieben lassen, wurden abgesagt und die Tierärzte in der Region informiert nur noch Notfälle zu überweisen.

Online-Info der Kleintier-Klinik Frank: Begrenzte Termin-Kapazitäten!

Auf ihrer Homepage informiert die Kleintier-Klinik Frank Tierbesitzer rund um das Coronavirus. Vor allem weist sie auf ihre derzeit begrenzten Termin-Kapazitäten hin. Dort heißt es: "In Anbetracht der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch entstandenen Nachhol-Effekt von Terminen, können wir Ihnen in den kommenden Wochen leider nur begrenzte Termin-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Wir werden vorrangig Notfälle und Überweisungen behandeln. Wir bitten Sie sich für Regel-Untersuchungen, wie etwa Impfungen, Krallen schneiden, Check-Up und ähnliches an Ihren Haustierarzt zu wenden."