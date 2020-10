Die größte solarthermische Anlage Südbadens versorgt in Ettenheim im Ortenaukreis jetzt eine Schule und ein Wohngebiet mit warmem Wasser. Die Anlage auf einem Feld hat 1,2 Millionen Euro gekostet. Die über 100 Sonnenkollektoren sind 2,50 Meter hoch und sechs Meter breit. Nebeneinander in 14 Reihen aufgebaut, verwandeln sie kaltes in warmes Wasser. Davon profitieren die Heimschule Sankt Landolin in Ettenheim sowie 200 Haushalte in einem Wohnquartier in der Nähe. Betreiber der Anlage ist die Fernwärme Ettenheim GmbH. Baubeginn war im Sommer 2019. Wegen der Corona-Pandemie gab es dann im Frühjahr Verzögerungen. Nach einem mehrwöchigen Probebetrieb ist die solarthermische Anlage jetzt fertig geworden.