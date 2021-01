per Mail teilen

Die Verantwortlichen haben das Weltcup-Springen der Frauen in Hinterzarten aufgrund von Problemen beim Bau der Rothaus-Schanze abgesagt worden. Laut einer Mitteilung kann die Schanze in diesem Winter wegen notwendiger Umplanungen "nicht in Betrieb gehen". Ab Dezember hätte die neue Schanze für "Training und Wettkampf" zur Verfügung stehen sollen, für Januar war der Weltcup geplant.