Im Elsass müssen sich die Menschen darauf einstellen, dass Präsident Emmanuel Macron am Abend eine Verschärfung der Corona-Regeln bekanntgibt. Er wird im Fernsehen ein Ansprache zur Pandemie halten, weil sich die Situation im Land immer weiter zuspitzt - auch in der Grenzregion.

Nach wie vor stuft das deutsche Auswärtige Amt die französische Region Grand Est, zu der auch die elsässischen Nachbarn am Oberrhein gehören, nicht als Corona-Risikogebiet ein. Warum eigentlich nicht - fragt man sich. Das ist unklar, obwohl dort der Grenzwert von 50 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen längst überschritten hat. Ende vergangener Woche meldeten die Behörden für die Region einen Wert von 92, im nördlichen Elsass lag er bei 97 - er dürfte wohl noch deutlich steigen.

Straßburger Universitätsklinikum (Archivbild) SWR

Besonders hoch sind die Zahlen unter jungen Menschen in Straßburg

Die Präfektin in Straßburg etwa hat die dort Studierenden jetzt aufgefordert kostenlose Corona-Tests zu machen, bevor sie in den Herbstferien zu ihren Familien fahren. Sorgen bereitet den Behörden aber auch, dass die Zahl der älteren infizierten Menschen allmählich wieder steigt. Ebenso die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern, die Beatmung brauchen. Warum also das Auswärtige Amt die Grenzregion am Oberrhein zum Elsass bisher nicht als Risikogebiet eingestuft hat, bleibt unverständlich.