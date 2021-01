per Mail teilen

Wer zur Wahl des Freiburger Migrantenbeirats kandidieren will, kann sich noch bis zum Donnerstagabend bewerben. Voraussetzung ist, dass man volljährig und seit mindestens einem halben Jahr in Freiburg gemeldet ist, und entweder ausländisch-stämmig, selbst eingebürgert oder Spätaussiedler ist. Der Migrantenbeirat vertritt die politischen Interessen aller ausländisch-stämmigen Freiburger. Die Wahl des Freiburger Migrantenbeirats findet am 13. Dezember statt.