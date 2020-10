Die Besetzung der Orchester wird kleiner sein als üblich, die Dauer von Kabarettvorstellungen soll kürzer sein, denn Pausen wird es nicht geben. Allerdings sollen manchmal zwei Auftritte pro Abend stattfinden. All das sind Maßnahmen, mit denen der Lörracher Burghof hofft, sein Kulturangebot in der kommenden Saison aufrecht erhalten zu können. Für 170 Gäste statt 800 in normalen Zeiten. An 34 Abenden sollen im Burghof im ersten Quartal des kommenden Jahres Musik, Kabarett, Theater und eine Tanzvorstellung geboten sein. Alles unter Vorbehalt, so Burghofgeschäftsführer Markus Muffler, angesichts möglicher weiterer Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten. Der Vorverkauf beginnt jedenfalls an diesem Mittwoch.