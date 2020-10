Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen nehmen - laut einer Statistik der AOK Baden-Württemberg - deutlich zu. Bei den Altersgruppen leiden zunehmend Grundschulkinder an psychischen Erkrankungen, aber auch Kleinkinder von ein bis vier Jahren. Laut AOK sind Angststörungen und Depressionen die häufigsten Krankheitsbilder, daneben gibt es auch zunehmend Verhaltens- oder Essstörungen. Unter den AOK-Versicherten in Südbaden war etwa jeder fünfte Junge und jedes siebte Mädchen 2018 wegen einer psychischen Erkrankung in ambulanter oder stationärer Behandlung. In Südbaden waren 2018 demnach über 23.800 Kinder von AOK-Versicherten in psychologischer Behandlung: im Vergleich zu 2014 ist das ein Anstieg von über 30 Prozent. Die Corona-Pandemie könnte diesen Trend weiter verschärfen.