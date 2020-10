Die Vergabe des Karl-Sczuka-Preises des Südwestrundfunks muss auf kommendes Jahr verschoben werden. Die Verleihung sollte eigentlich am 17. Oktober im Rahmen der Donaueschinger Musiktage stattfinden, teilte der SWR in Baden-Baden mit. Das Festival war am Montagabend wegen der steigenden Zahl an Corona-Infizierten und dem damit einhergehenden Beherbergungsverbot kurzfristig abgesagt worden.