Der Basler Pharmakonzern Roche baut sein Angebot an Corona-Tests aus. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen einen Antigentest für Massentestungen auf den Markt bringen. Der Antigentest liefere in 18 Minuten ein Ergebnis, heißt es. Pro Stunde könnten 300 Tests gemacht werden.