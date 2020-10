Nach dem tödlichen Messerangriff in der Freiburger Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen erlassen. Der Mann wurde bei der Attacke selbst am Bein verletzt und musste zunächst im Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 23-Jährige den Mann am vergangenen Freitag allein niedergestochen. Er und das 20-jährige Opfer sollen bereits vor der Tat in einer Bar im Freiburger Kneipenviertel Bermudasdreieck miteinander in Streit geraten sein. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Tatwaffe - vermutlich ein Einhandmesser - bislang allerdings nicht aufgefunden werden. Zwei weitere Männer, die mit dem Mord in Verbindung gebracht wurden, hat die Polizei inzwischen wieder frei gelassen. Bei beiden habe es keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung gegeben, hieß es.