In einer Halle in Geispolsheim bei Straßburg sollen sich am Wochenende an die 300 Menschen zu einer illegalen Veranstaltung versammelt haben. Das berichtet die französische Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace. Initiator war demnach ein Kabarettist, der mehrfach wegen antisemitischer und hetzerischer Aussagen aufgefallen sein soll. Die Besucher hätten dicht an dicht gestanden heißt es, die meisten ohne Masken.