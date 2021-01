Der Oberste Gerichtshof in Wien hat den Schuldspruch im österreichischen Fall gegen den Mörder der Joggerin aus Endingen am Kaiserstuhl bestätigt. Der LKW-Fahrer hatte zwei Jahre vor dem Mord in Südbaden auch eine Austauschstudentin in Kufstein umgebracht. Damit ist das Urteil des Oberlandesgerichts Innsbruck in letzter Instanz bestätigt, allerdings zunächst nur, was die Schuldfrage an sich betrifft. Verfahrensfehler konnte der Oberste Gerichtshof in Wien in dem Berufungsverfahren nicht feststellen. Noch einmal verhandelt werden muss nun das Strafmaß "lebenslänglich". Damit geht der Fall an das Oberlandesgericht in Innsbruck zurück. Das Verfahren wird also noch einmal mündlich aufgenommen. Ob das noch in diesem Jahr sein wird, ist laut einem Gerichtssprecher in Innsbruck ungewiss. Seitdem das Landgericht Freiburg den LKW-Fahrer wegen des Mordes in Endingen zu lebenslanger Haft verurteilt hat, sitzt er in Deutschland im Gefängnis. Für das neue Verfahren in Innsbruck müsste möglicherweise eine Auslieferung beantragt werden.