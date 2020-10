Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst ruft Verdi in dieser Woche zu flächendeckenden Warnstreiks in Südbaden auf. Haupt-Kampftag soll der kommende Mittwoch sein. In Freiburg, Lörrach und Offenburg plant die Gewerkschaft Arbeitsniederlegungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens: von der Kita über den Nahverkehr, die Sparkassen, die Kliniken bis hin zur Müllabfuhr. In Freiburg soll es eine zentrale Kundgebung geben, zu der mehrere hundert Teilnehmende aus ganz Südbaden erwartet werden. Die Leistungen der Beschäftigten in der Pandemie müssten in der Tarifrunde berücksichtigt werden, so Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross. Gefordert werden 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.