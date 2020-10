Nach neuen Corona-Fällen an Schulen müssen immer mehr Schulklassen sowie Lehrkräfte in Quarantäne. Im Bezirk des Regierungspräsidiums Freiburg sind nach dessen Angaben 66 Schulklassen betroffen. Drei Wochen nach Ende der Sommerferien befinden sich Hunderte Schüler in Quarantäne. Allein in der Stadt Freiburg werden 17 Schulklassen von Zuhause unterrichtet. Das Regierungspräsidium Freiburg geht von einer Klassengröße zwischen zehn und 29 Schülern aus. Demzufolge sind mehr als 1.000 Schüler betroffen. Sie sollen virtuell unterrichtet werden. Der Fernlern-Unterricht läuft aber nicht an allen Schulen problemlos ab. Etlichen fehlt stabiles Internet. Das Land hat aber versprochen, die Schulen mit einem zusätzlichen Förderprogramm von 50 Millionen Euro an das Breitbandnetz anzuschließen.