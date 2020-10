Die Staatsanwaltschaft Passau ermittelt gegen einen 19-jährigen Lörracher wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Störung des öffentlichen Friedens. Dem 19-jährigen wird vorgeworfen, in diesem Sommer einen Tweet über einen frei erfundenen Amoklauf an der Universität Passau geschrieben zu haben. „Im Oktober 2020 hat an der Uni Passau ein Amoklauf stattgefunden. Der Anschlag wird in die Geschichte eingehen.“ So soll in etwa, laut Bayerischem Rundfunk, der Tweet des Lörrachers gelautet haben. Er hatte ihn allerdings schon vier Monate vor Oktober, nämlich im Juni dieses Jahres, geschrieben. Ein ebenfalls 19-jähriger Mann aus Cuxhaven, der sich wie der Lörracher für das Wintersemester an der Uni Passau eingeschrieben hatte, soll den Tweet geteilt und geliked haben. Die Polizei konnte eine Verbindung zu einem politisch rechten Podcast herstellen. Der 19-jährige Lörracher mit Zweitwohnsitz in Passau legte ein Geständnis ab und sagte, sein Tweet sei ironisch gemeint gewesen.