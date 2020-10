Nach einer Hochzeitsfeier in Lahr sind 16 Gäste positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Infizierten könnten etliche weitere Menschen angesteckt haben, denn laut Ortenauer Gesundheitsamt haben einige noch weitere Familienfeste besucht. Wie hoch die Zahl der Infizierten am Ende sein wird, weiß wohl noch niemand. Doch schon jetzt bringt das Gesundheitsamt die Suche nach Kontaktpersonen an die Belastungsgrenze. Die Hochzeitsfeier hatte vor 10 Tagen stattgefunden. Als die Infektionen bekannt wurden waren zunächst 120 Gäste als enge Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten ermittelt und verfolgt worden. Noch einmal so viele kamen außerhalb der Hochzeitsgesellschaft hinzu – unter anderen Gäste weiterer Feiern aber auch Schüler der Werkrealschule Seelbach und der Grundschule in Lahr Kubach. Dort mussten mehrere Klassen in Quarantäne. Insgesamt sind inzwischen 240 Menschen isoliert.