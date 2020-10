Der Lörracher Kreisrat und SPD-Landtagskandidat Jonas Hoffmann wirft der AfD vor, gegen das Versammlungsrecht verstoßen zu haben. Hoffmann war am Samstag bei einer Veranstaltung der AfD in Steinen zunächst in die Wiesentalhalle hineingelassen und dann hinausgewiesen worden, als er eine Frage stellen wollte. Laut SPD-Kreisrat Jonas Hoffmann hat die AfD Sicherheitsleute hinzugezogen, um ihn zum Verlassen der AfD-Veranstaltung in Steinen zu bewegen. Als ihm vorgeworfen worden sei, sich in die Versammlung eingeschmuggelt zu haben, habe er zum Gegenbeweis einige Mails vorgelegt. Jonas Hoffmann will sich wegen seines Rauswurfs aus der Wiesentalhalle an die Bundestagsverwaltung wenden. Denn es sei eine aus Steuern finanzierte Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion gewesen, die strengen Auflagen unterliege. Hoffmann hatte am Samstag die Demonstration von rund Eintausend AfD-Gegnern vor der Halle begrüßt, sich nach eigenen Angaben aber gegen das Anschreien und Belästigen von AfD-Politikern gewandt.