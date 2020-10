Nach vier schweren Radunfällen in Freiburg innerhalb kurzer Zeit mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten ist am Freitag in Freiburg wieder eine große Fahrrad-Demonstration geplant. In einem Korso zum Rathaus wollen die Umweltaktivistinnen und -aktivisten eine schnelle Verkehrswende für Freiburg einfordern, das heißt ein klarer Vorrang für Fuß- und Radverkehr in der Stadt.