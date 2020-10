per Mail teilen

Der Emmendinger CDU-Bundestagsabgeordnete und arbeitspolitische Sprecher, Peter Weiß, kritisiert die Homeoffice-Pläne von Arbeitsminister Heil. In seinen Augen sind sie ungerecht.

In einem neuen Gesetzentwurf fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Rechtsanspruch auf Homeoffice für insgesamt 24 Tage im Jahr. Einen Anspruch auf Homeoffice könne es nicht geben, sagte Weiß der Nachrichtenagentur AFP. Dann würden die Arbeitnehmer aufgeteilt in jene, die ihre Arbeit zuhause verrichten könnten, und jene, bei denen das nicht gehe. Es müsse aber immer gleiches Recht für alle gelten, so der CDU-Politiker. Weiß rief die Arbeitgeber zugleich zu mehr Offenheit gegenüber den Wünschen nach mobiler Arbeit auf.