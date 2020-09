per Mail teilen

Nach mehreren Angriffen auf Frauen in Straßburg hat die Polizei in einem Fall einen Verdächtigen festgenommen. An einem Baggersee bei Straßburg soll er Ende August zwei 18-Jährige zunächst belästigt und dann auf sie eingeschlagen haben. Eine Frau erlitt dabei eine Fraktur im Gesicht. Anfang September war bereits ein möglicher Komplize gefasst worden.